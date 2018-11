Svuotato un ovile: sparite 200 pecore e capre, danni per oltre 30 mila euro

Hanno utilizzato – sembra essere scontato – uno o più mezzi pesanti: dei camion verosimilmente. Hanno agito durante le ore notturne, non è escluso che lo abbiano fatto anche in una delle ultime notti di maltempo, e sono riusciti a portar via circa 200 caprini. Un “colpo” – abigeato il titolo di reato - da oltre 30 mila euro, quello messo a segno in un ovile di contrada Fiori a Menfi. A fare la scoperta, all’alba di lunedì, è stato il proprietario dell’ovile: un pastore che, non riuscendo a credere ai propri occhi, ha subito chiamato i carabinieri. In contrada Fiori si sono precipitate le pattuglie dei militari dell’Arma che hanno raccolto la denuncia – contro ignoti – per abigeato. Un furto di bestiame importantissimo, sia per la quantità di caprini portati via che per il loro stesso valore.

I carabinieri della stazione di Menfi hanno avviato le indagini. A quanto pare, i ladri non si sono lasciati tracce dietro le spalle. Ma è scontato che gli animali devono essere stati caricati su dei mezzi pesanti e debbano trovarsi in qualche ovile. Ecco perché, cercando anche di fare in fretta e di ritrovarli prima che magari finiscano in qualche macello abusivo, i carabinieri – su disposizione del comando provinciale dell'Arma di Agrigento – hanno già effettuato diverse perquisizioni. Un numero così importante di animali non può infatti letteralmente sparire.