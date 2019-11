"Evade e scaglia pugni contro la gazzella", pm chiede giudizio immediato

Il sostituto procuratore della Repubblica di Sciacca, Michele Marrone, ha chiesto il giudizio immediato per Salvatore Foresta, 49 anni, accusato d'essere evaso dagli arresti domiciliari - a Menfi - e d'aver provato ad opporsi ad un controllo dei carabinieri, minacciando di aggredirli, lanciando sedie nei loro confronti e prendendo a pugni la gazzella.

La difesa, con l'avvocato Calogero Lanzarone, si appresta a chiedere l'abbreviato. I fatti per i quali sarà celebrato il processo, al tribunale di Sciacca, si sono svolti in pieno centro, a Menfi, il 20 settembre scorso. Il giudice Alberto Davico ha fissato la prima udienza, dinanzi al giudice monocratico, per il 20 febbraio 2020. La richiesta di abbreviato da parte della difesa, però, potrebbe fare slittare l'inizio del processo. Quando sono avvenuti i fatti oggetto del processo Salvatore Foresta, che è di Sciacca e risiede a Menfi, si sarebbe trovato in stato di ebbrezza alcolica. Adesso l'imputato è detenuto nel carcere di Sciacca.