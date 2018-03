"Estorsione a sfondo sessuale", in carcere anche un trentanovenne

Deve scontare un residuo di pena di poco più di due mesi di reclusione per estorsione a carico di un anziano di Menfi. Vasile Monteanu, romeno, di 39 anni è stato portato in carcere. Il tribunale di Sorveglianza ha rigettato l'istanza della difesa che mirava ad evitargli il carcere. A gennaio scorso era stata arrestata la moglie, Janina Moldovan Mariorana, di 31 anni che, adesso, deve scontare una ventina di giorni di reclusione.

I due sono stati condannati, con pena definitiva, a due anni e tre mesi di reclusione. Secondo l'accusa, la donna avrebbe "agganciato" per strada, a Menfi, un anziano e lo avrebbe convinto a seguirla in casa. Il marito, quando i due erano in atteggiamento ambiguo, avrebbe scattato delle fotografie. Poi sarebbe scattata la minaccia di far vedere le foto alla moglie dell'anziano e l'estorsione di 200 euro.