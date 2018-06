"Rapinò ottantenne anziana e la ferì col forcone", condanna e arresto

Condanna definitiva e arresto per Antonino Spatola, 39 anni, di Menfi, riconosciuto colpevole di avere rapinato un’anziana ottantenne e di averla ferita con un forcone.

Spatola è stato condannato a 4 anni e 2 mesi dopo avere egli stesso ammesso di avere preso parte alla rapina, avvenuta l’8 maggio di quattro anni fa, in casa dell’anziana. La donna fu colpita con uno schiaffo e ferita col forcone al polso: il gruppo di banditi, di cui lo stesso Spatola fece i nomi, riuscì a portare via circa 400 euro e alcuni oggetti in oro e argento.

Spatola, che ha trascorso un ampio periodo di detenzione ai domiciliari, dopo il verdetto della Cassazione è stato prelevato dalla sua abitazione e trasportato in carcere.