"Rapinò agenzia d'assicurazione": chiuse le indagini e chiesto giudizio immediato

Chiuse le indagini e chiesto il giudizio immediato per Francesco Sabella, 21 anni di Menfi. Lo ha fatto - a carico del ventuenne indagato per rapina aggravata ai danni di un'agenzia di assicurazione - il pm Christian Del Turco. Adesso, come è naturale che sia, dovrà pronunciarsi il giudice per le indagini preliminari.

Il ventunenne era stato arrestato - in esecuzione di un'ordinanza - a fine dello scorso gennaio, otto mesi dopo la rapina messa a segno all'agenzia di assicurazione di Menfi. Il suo presunto complice, allora, venne invece denunciato alla Procura.

Le indagini furono avviate subito dopo la rapina avvenuta il 7 maggio dello scorso anno, ai danni dell’agenzia di assicurazioni Unipol Sai di Menfi. In quella circostanza era stato immediato l’arrivo dei militari che raccolsero subito le prime preziose testimonianze ed acquisirono i filmati di video-sorveglianza delle vie del centro. Il bottino era stato di quasi 800 euro, sottratti da un giovane con il volto travisato da un casco. Un giovane che aveva brutalmente minacciato con una pistola il direttore dell’agenzia. Arraffati i soldi, il giovane si era dileguato grazie all’aiuto di un complice che lo stava attendendo fuori, a bordo di una moto senza targa.