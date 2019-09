Cade dal tetto del suo garage, 22enne ricoverato in Rianimazione al "Sant'Elia"

E' in gravissime condizioni - determinate dalla frattura della teca cranica, oltre che da altre fratture sparse in tutto il corpo - il ventiduenne che è caduto dal tetto della sua abitazione, nei pressi di via Garibaldi a Menfi. Il ragazzo, giunto in elisoccorso all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta - dopo essere stato controllato e sottoposto a tutti gli esami ritenuti necessari, dai medici del pronto soccorso, - è stato ricoverato in Rianimazione.

Pare che stesse verificando - assieme ad un amico - se sul tetto del garage, di sua proprietà, vi fossero o meno delle infiltrazioni d'acqua. Il tetto in eternit si è, però, all'improvviso spaccato ed il ventiduenne è precipitato da circa tre metri d'altezza. L'altro giovane non è, invece, per fortuna, precipitato.

Il ventiduenne è rimasto gravemente ferito e, una volta scattato l'allarme, con un elisoccorso del 118, il giovane, S. F., è stato trasferito - dopo aver raggiunto uno spiazzo dove l'elicottero ha potuto atterrare - all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta.

(Foto pagina "Il futuro dipende da te")