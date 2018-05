Mare cristallino e spiagge incantevoli, 22esima bandiera blu per Menfi

Ventidue. Oggi il mare e le spiagge di Menfi ricevono per la ventiduesima volta, la ventunesima consecutiva, la Bandiera Blu: riconoscimento internazionale, istituito nel 1987, che viene assegnato ogni anno in 49 paesi con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell'Onu: Unep (Programma delle nazioni unite per l’ambiente) e Unwto (Organizzazione mondiale del turismo), con le quali la Foundation for Environment Education (Fee), promotrice dell'iniziativa, ha sottoscritto un protocollo di partnership globale.

La Bandiera Blu è un eco-label assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. Menfi rappresenta dunque, da oltre vent'anni, un esempio straordinario di attenzione alle politiche volte alla tutela ed insieme alla valorizzazione sostenibile del proprio mare e della propria costa.