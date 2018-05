Anziano scomparso da 22 giorni, sospese le ricerche dell'85enne

Sono state sospese, dopo 22 giorni, le ricerche di Giuseppe Gulli, 85 anni di Menfi. Si tratta dell'anziano che è scomparso nella notte fra il 17 e il 18 aprile. I vigili del fuoco, i carabinieri, la Forestale e la Protezione civile - in tutti questi giorni - hanno controllato 450 ettari di territorio, a cavallo fra Menfi e Montevago.

L'ultimo, massiccio, intervento è stato quello realizzato lungo la riva del fiume Belice che dista un paio di chilometri dal luogo dove l'anziano ha lasciato la sua auto che si era fermata. Per questo servizio è stato fatto alzare in volo anche un drone. In precedenza, invece, carabinieri e vigili del fuoco avevano utilizzato anche degli elicotteri.

L'auto di Gulli, una Opel Astra, è stata ritrovata in contrada Vuturo, in territorio di Montevago, chiusa a chiave e in condizioni di non ripartire. Nelle ultime telefonate fatte alla moglie, l'anziano aveva parlato proprio dell'auto che si era fermata e del fatto che stesse rientrando a casa a piedi.