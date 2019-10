"Abusi sessuali su una 13enne", la Cassazione: la madre resta in carcere

La Cassazione ha confermato la custodia cautelare in carcere per la madre della ragazzina che avrebbe subito atti sessuali fra Menfi e Gibellina. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'avvocato Antonino Augello. Il difensore attende adesso - secondo quanto viene riportato dal Giornale di Sicilia - l'esito dell'appello cautelare da parte del tribunale di Palermo in merito all'attenuazione della misura. La ragazzina ha parlato, nell'incidente probatorio, nel corso di due udienze, ricostruendo i fatti e nell'ultima in merito proprio alla posizione della madre.

L'indagine, portata a termine dai carabinieri della stazione di Menfi, prese le mosse da un normale controllo, a un posto di blocco, nel dicembre del 2017.