Sviluppo turistico, Firetto firma il memorandum con la Cina

Il sindaco di Agrigento Lillo Firetto sigla in Cina il memorandum a favore dello sviluppo turistico ed economico durante la II edizione del Congresso internazionale per la cooperazione tra Italia e Cina.

Quello della città dei Templi è l’unico memorandum di relazioni amichevoli a favore di sviluppo e crescita turistica ed economica sottoscritto nel corso del congresso cinese. "Molto apprezzata dai cinesi - dice una nota del Comune - la presentazione dello spettacolo delle Albe nella Valle dei Templi, proposta da Coopculture tra le varie esperienze offerte ai visitatori dell'area archeologica. Coopculture - continua - ha predisposto e reso già attiva una piattaforma per l'ospitalità rivolta ai visitatori cinesi ed ha in organico le guide in lingua cinese, adeguatamente formate per assicurare un'accoglienza di alta qualità al turista cinese".