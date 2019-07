Meeting di Lublino, il gruppo folk Gergent c'è: che colpo d'occhio

I piccoli del gruppo folkloristico Gergent, di Luca Criscenzo, sono stati ospiti del 34esimo International folklore meeting di Lublino, in Polonia. Una permanenza di circa una settimana durante la quale i "gergentini" hanno avuto la possibilità di esibirsi in teatri, piazze ed anche in un ospedale pediatrico, facendo conoscere la musica e le briose danze del folklore siciliano e indossando i costumi tipici della tradizione ed il loro miglior accessorio, cioè il sorriso.

"Quel sorriso - spiegano i vertidi del gruppo Gergent -che solo la passione del folklore può regalare, per tutte le emozioni che permette di vivere a chi lo mette in pratica e lo trasmette. Tra queste proprio l’emozione di viaggiare, vedere popoli e terre sconosciuti, imparare saluti e parole varie in altre lingue, gustare nuovi cibi ed apprendere la più grande delle virtù, il rispetto. Una virtù che è la chiave di tutto. È la chiave che apre il prezioso scrigno della pace , purtroppo non custodito da tutti, ma gelosamente curato dai popoli che fanno delle proprie tradizioni e del proprio folklore, appunto, l’occasione per poter condividere l’amore e la fratellanza che lega noi esseri umani in quanto 'tutti diversi, tutti uguali. Pertanto, non ci resta che augurare ai piccoli del Gergent che possano fare tesoro di queste esperienze, e porsi quali ambasciatori dell’amore e del rispetto verso altri popoli e verso la propria città".