Menfi si sveglia "invasa" dalle meduse, cresce l'allarme tra i bagnanti

Meduse in ogni dove. Porto Palo questa mattina si è svegliata tra paura e apprensione. Un vero e proprio “tappeto” di meduse ha invaso il litorale. Le splendide acque di Porto Palo sono state facile preda di migliaia di esemplari. Una vera e propria invasione di meduse, un fenomeno che non ha lasciato i bagnanti indifferenti. Qualcuno ha sfidato la paura, un tuffo più che mai veloce e via la paura.

Altri bagnanti, invece, hanno fotografo e messo in allerta tutti: “Non fate il bagno potrebbe essere pericoloso”. Sono diverse le meduse spiaggiate, con i bangnati costretti a fare da slalom tra la sabbia.

Il risveglio non è stato dei migliori, a Menfi sperano che questo fenomeno possa finire quanto prima. Le meduse questa mattina non si contavano più, per un episodio più unico che raro.