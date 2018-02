"Mediazione linguistica e culturale", nuovo corso di laurea al consorzio

Parte il nuovo corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e culturale. "Il progetto - spiega il presidente del consorzio universitario Pietro Massimo Busetta - è stato avviato durante la precedente gestione Armao ed oggi finalmente trova la sua concretizzazione in una operazione di rilancio e di ripresa del nostro consorzio”

Il direttore della scuola di alta formazione “Agorà mundi”, Marcello Saija, aggiunge: "Il progetto si inserisce perfettamente nel nostro territorio e mira a formare una classe di esperti nelle lingue e nelle culture di Paesi, martoriati da conflitti, dittature e conseguente povertà, che sfociano poi in migrazioni non controllate e per questo bisognose di estrema assistenza oltre che calorosa accoglienza”

Venerdì, alle 16,30, nell’aula magna “Luca Crescente”, si terrà la prima assemblea degli studenti iscritti, per organizzare l’articolazione didattica e i turni antemeridiani e postmeridiani.

A seguire i tre docenti di lingua araba presenteranno il corso che avrà una durata di 1.600 ore. Concluderanno Il direttore del corso e la docente di lingua francese.