Scoperto un meccanico abusivo, elevata sanzione da 5 mila euro

Si stava occupando di un’autoriparazione. Un meccanico abusivo è stato scoperto, ieri mattina, dalla polizia municipale di Agrigento nel centro storico. I vigili hanno accertato che l’uomo non risultava essere iscritto nel registro delle imprese e pertanto gli hanno elevato una raffica di sanzioni – per complessive 5.164,33 euro – e gli hanno sequestrato tutte le attrezzature utilizzate.

In piazza Ravanusella, gli agenti della polizia municipale hanno sanzionato – per imbrattamento del suolo pubblico - l’extracomunitario che il giorno prima era stato sorpreso mentre stava cambiando l’olio del motore della sua macchina: una station wagon che è risultata essere senza assicurazione e senza revisione. “Pizzicato” anche un lanciatore seriale di rifiuti in via Zunica a Villaseta.