Maxi truffe con finti infortuni, il figlio di Rampello aveva vitalizio dalle scuole medie

Il figlio già alle scuole medie godeva di un vitalizio per ripetute cadute e traumi in palestra e nei locali dell’istituto che gli avevano provocato un deficit del trenta per cento. La moglie, addirittura, era caduta all’ufficio sbattendo il ginocchio e ottenendo una percentuale di invalidità del 43 per cento. “Ma è un dato che non ha alcun senso, questa percentuale non la si attribuisce neppure a chi subisce l’amputazione di un arto”.

Il medico legale Giuseppe Messina, consulente del pubblico ministero Antonella Pandolfi, alla quale è stato assegnato il fascicolo dopo il trasferimento del collega Andrea Maggioni, ricostruisce in aula i presunti brogli che avrebbe messo in piedi il personaggio chiave dell’inchiesta “Demetra”, vale a dire il raffadalese Giuseppe Vincenzo Terrazzino, 53 anni, gestore di un patronato che avrebbe vissuto nel lusso a giudicare dalle ville e dai beni sequestrati.

Il medico legale è stato ascoltato davanti ai giudici della prima sezione penale, presieduta da Giuseppe Melisenda Giambertoni, e ha riferito su alcune truffe che gli vengono contestate. L’inchiesta "Demetra" avrebbe sgominato una maxi truffa ai danni di Inps e Inail attraverso la creazione di false aziende per posti di lavoro “fantasma” che servivano solo per simulare infortuni sul lavoro e ottenere indennizzi.

Terrazzino, secondo quanto ipotizza la Procura, con qualche variante, avrebbe allargato il sistema delle presunte truffe anche all’ambito familiare facendo in modo che la moglie (imputata nel successivo filone dell’inchiesta) e persino il figlio ricevessero dei vitalizi per infortuni sul lavoro o a scuola in realtà, sostiene l’accusa, del tutto simulati. “Ma era inverosimile – ha detto rispondendo anche al difensore di Terrazzino, l’avvocato Giuseppe Barba – la stessa ricostruzione dell’episodio. La percentuale di invalidità associata alla lesione non è compatibile. Alla moglie di Terrazzino viene attribuita una percentuale di invalidità del 43 per cento per avere sbattuto il ginocchio e avere riportato un trauma. Ma questa percentuale – ha sottolineato il medico legale – viene attribuita a chi ha perde un arto con l’amputazione”.