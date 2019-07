Maxi tamponamento al Villaggio Mosè: quattro auto coinvolte

Maxi tamponamento lungo il viale Leonardo Sciascia nel quartiere commerciale del Villaggio Mosè. A sbattere, per cause che ieri risultavano essere ancora in corso di ricostruzione e accertamento, sono state quattro macchine. Sul posto si è subito precipitata la sezione Infortunistica stradale della polizia municipale.

Per fortuna, stando a quanto ieri emergeva, nessuno degli automobilisti coinvolti è rimasto ferito e non c’è stato dunque bisogno di richiedere l’intervento delle ambulanze del 118. La viabilità, lungo il viale Leonardo Sciascia, è diventata letteralmente caotica. Soltanto quando i mezzi sono stati spostati, la circolazione ha ripreso il suo regolare corso.