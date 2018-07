Maxi lite tra ubriachi a San Leone, calci e pugni: interviene la polizia

Maxi lite fra romeni – tutti ubriachi – in viale Delle Dune, alla terza spiaggia di San Leone per la precisione. E’ accaduto nella notte fra venerdì e ieri. A segnalare la presenza di quattro uomini che venivano alle mani – parlando dunque di una rissa – è stata una chiamata giunta al 113. I poliziotti della sezione “Volanti” – coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino – sono accorsi e hanno trovato due persone che si insultavano a vicenda e si spintonavano con calci e pugni. Gli altri due invece, quando i poliziotti sono giunti sul posto, non risultavano coinvolti. Gli agenti hanno cercato, e non è stato neanche semplice, di riportare la calma, invitando poi i coinvolti nella lite a formalizzare querela. Uno ha riportato delle ferite ad uno zigomo ma ha rifiutato le cure sanitarie.