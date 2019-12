"Slot non in regola e giocate illecite", stangata da 120mila per il titolare di un locale

Maxi multa ad il titolare di una sala giochi non in regola. Ad agire sono stati i carabinieri della stazione di Ravanusa, affiancati dal personale della “Sezione operativa Territoriale di Palermo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”. Nel dettaglio sono state sequestrate 4 slot irregolari ed elevati 120.000 euro di sanzioni

I militari dopo una attenta ispezione hanno accertato l’effettivo svolgimento di giocate illecite. Il locale controllato non era in regola, c’erano ben 4 apparecchi da gioco non censiti e non collegati alla rete dei monopoli, che sono stati spenti e sequestrati, interrompendo così la frode nei confronti dello Stato e degli ignari giocatori.