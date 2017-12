Maxi furto allo stabilimento "Altamarea", portati via dei prodotti ittici

Maxi furto allo stabilimento "Altamarea" - che si occupa dell'affumicamento di prodotti ittici come pesce spada, tonno, salmone e cernia - nella zona industriale di Agrigento. Una banda di malviventi - impossibile, infatti, ipotizzare, per la quantità di prodotti portati via, che ad agire sia stato un ladro solitario - è entrata in azione durante le ore notturne ed ha letteralmente razziato i luoghi dello stabilimento dove si trovava il prezioso prodotto. La scoperta è stata fatta soltanto al momento della riapertura dello stabilimento industriale. Lanciato l'allarme, nella zona Asi, che è a cavallo fra Agrigento, Favara e Aragona, si sono portate le pattuglie della polizia di Stato.

I poliziotti della sezione "Volanti" della Questura della città dei Templi hanno effettuato il sopralluogo e constatato il furto. Una rastrellamento che si preannuncia essere veramente ingente. Ieri, però, non risultavano essere stati ancora quantificati né i chilogrammi, né tanto meno il valore, dei prodotti ittici arraffati. E' nelle prossime ore, subito dopo la redazione dell'inventario, che si dovrebbe riuscire ad avere contezza del tipo di danno provocato ad uno stabilimento industriale affermato e rinomato, non soltanto nell'Agrigentino.

L'attività investigativa della polizia di Stato, ieri, risultava essere appena all'inizio. Sembra verosimile che la banda di delinquenti abbia raggiunto lo stabilimento industriale a bordo di qualche furgone o comunque di un mezzo pesante visto che i prodotti ittici portati via sono stati davvero tanti. E ieri le indagini, cercando di far in fretta per tracciare la giusta pista investigativa, sembravano concentrarsi su questo "dettaglio". Non è stato reso noto, ma non è escluso che vi siano, se nella zona dove sorge lo stabilimento o all'interno dello stesso impianto vi siano o meno sistemi di video sorveglianza. Sistemi che, qualora fossero presenti, potrebbero rivelarsi importanti, se non addirittura determinanti, per portare avanti le indagini e arrivare all'identificazione della banda di delinquenti.