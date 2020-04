Coronavirus, la Confcommercio pronta a donare 26mila mascherine

La Confcommercio tende una mano agli imprenditori e mette a disposizione 26mila mascherine. "Ci apprestiamo ad affrontare la fase 2 per uscire dall’emergenza Coronavirus - dice la Confcommercio tramite nota stampa - e gli imprenditori dovranno affrontare investimenti per riaprire le proprie attività garantendo la sicurezza dei propri collaboratori e dei clienti. Confcommercio Agrigento, per dimostrare il proprio sostegno alle imprese, ha deciso di distribuire gratuitamente 26mila mascherine monouso antibatteriche ai soci regolarmente iscritti".

Nel dettaglio, Confcommercio ha messo a disposizione: 100 per ditte individuali, 150 per società di persona (s.n.c., s.a.s., soc. coop.), 250 per Srl, Srls, 350 per Spa. Le mascherine verranno distribuite fino ad esaurimento scorte.

