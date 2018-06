Maxi controllo, trovate auto senza assicurazione e un giovane con hashish

Maxi controllo del territorio. Una trentina di pattuglie della sezione “Volanti” della Questura, della Stradale e del reparto Prevenzione crimine di Palermo – su disposizione del questore Maurizio Auriemma – hanno setacciato, negli ultimi giorni, Agrigento e San Leone. Elevate 21 contravvenzioni per il mancato rispetto del codice della strada e sequestrate, per mancanza d’assicurazione, quattro auto. Segnalato alla Prefettura, quale consumatore abituale di stupefacenti, anche un giovane che è stato trovato in possesso di un grammo di hashish, ritenuto per uso personale. Anche in questo caso è scattato il sequestro della macchina.

Complessivamente sono stati effettuati 38 posti di controllo durante i quali sono state identificate 435 persone e controllate 265 auto. Effettuati anche controlli amministrativi e nei confronti degli agrigentini sottoposti ad arresti domiciliari o ad altre misure.