Matteo Salvini ricorda Camilleri, il ministro insultato sui social

“Non credo in Dio - aveva detto Camilleri - ma vederlo impugnare il rosario dà un senso di vomito. Fa parte della sua volgarità”. Non si era fatta attendere la risposta del ministro, Salvini aveva così risposto "scrivi che ti passa".

Oggi, il ministro, ha ricordato con un tweet, il padre di Montalbano. "Addio ad Andrea Camilleri, papà di Montalbano e narratore instancabile della sua Sicilia".

Ricordo, quello di Salvini, che ha fatto andare su tutte le furie diversi estimatori dello scrittore empedoclino. "Non hai avuto rispetto di lui da vivo dovresti solo vergognarti di onorarlo da morto".

Queste le parole di un utente. "Sei falso, sei davvero falso". In tanti, non hanno gradito, il messaggio di cordoglio del ministro Salvini. I rapporto tra i due, si sa, non era idilliaco. Lo scontro, a giugno, aveva suscitato diverse polemiche.