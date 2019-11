Caso Open Arms, guai per Matteo Salvini: indagato dalla Procura di Agrigento

Nuovi guai per Matteo Salvini. L’ex ministro dell’Inerno è indagato dalla Procura di Agrigento per sequestro di persone e omissione di atti d’ufficio. Il leader delle Lega è iscritto nel registro degli indagati in relazione al caso Open Arms.

Secondo quanto si legge su Repubblica, la Procura di Agrigento ha passato il fascicolo alla Dda di Palermo competente per valutare le ipotesi di reato che dovranno essere sottoposte al tribunale dei ministri.

Il procuratore Lo Voi, entro dieci giorni dovrà decidere se confermare le ipotesi di reato o riformularle, oppure chiedere l’archiviazione. Si tratta di un vero e proprio caso di Diciotti Bis. La nave solidale Open Arms è stata in mezzo al mare per venti giorni. I fatti risalgono allo scorso agosto. L'ong solidale aveva fatto sapere di aver bisogno un porto sicuro per fare sbarcare 140 migranti. Dal 2 agosto in poi è iniziato un braccio di ferro senza fine. Prima il rifiuto di malta, il 6 agosto, poi quello dell'Italia, ovvero Lampedusa. L'odissea dei migranti durò, appunto, quasi 20 giorni. Alcuni di loro sono stati fatti scendere per motivi di saluti, mentre altri nella disperazione si lanciarono in mare pur di raggiungere la terra ferma. La nave fu sequestrata e la Prcoura di Agrigento aveva disposto l'evazuazione immediata delle persone a bordo.

Matteo Salvini, aveva così parlato: "Se mi chiameranno nei tribunali io ci andrò a testa alta perché ho difeso i confini, la sicurezza del mio Paese. Che mi processino, non me ne frega niente”.