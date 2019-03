"Mattanza" di gatti randagi a Porto Empedocle, qualcuno li ha avvelenati

Parte dei residenti del centro storico avevano “adottato” un cospicuo numero di gatti randagi. Fino a quando, la mano di qualcuno, non li ha avvelenati e dunque uccisi. Si, è successo in via Barriera a Porto Empedocle. Sulla mattanza di meticci felini stanno indagando gli agenti della polizia municipale.

La vicenda, secondo quanto riferisce l’edizione odierna de La Sicilia, è stata raccontata anche sui social. Gli agenti ascolteranno chi, secondo loro, possa aver visto qualcosa o qualcuno. Porto Empedocle è stata anche palcoscenico di episodi di violenza sui cani che circolavano sulle strade della città marinara. Anche in quel caso, qualcuno, ha agito con un veleno di vario tipo.