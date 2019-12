"Materiali smaltiti irregolarmente e inquinamento", sequestrata autodemolizioni

Materiali ferrosi ammassati in malo modo, vecchi pneumatici di auto smaltiti irregolarmente e olio esausto sversato sul terreno. Per reati ambientali – violazione delle norme e presunto inquinamento - la polizia Ferroviaria di Agrigento e Palermo, assieme al personale dell’Arpa e del Libero consorzio comunale, ha sequestrato un impianto di autodemolizioni, in territorio di Agrigento. Il provvedimento dovrà, adesso, essere convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Anche quest’area, sottoposta a sequestro preventivo, è stata messa a disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento.

Si tratta del terzo sequestro, messo a segno in un mese, di impianti tutti dello stesso genere. Ma non è finita. Gli agenti della Polfer di Agrigento, assieme al personale dell’Arpa e del Libero consorzio comunale, continueranno ad effettuare controlli mirati e a campione alle autodemolizioni della provincia.