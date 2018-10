"Aveva materiale pedopornografico", condannato e arrestato un 47enne

Deve scontare un anno e mezzo di reclusione per l’ipotesi di reato di detenzione di materiale pedopornografico. E’ in esecuzione di un provvedimento di carcerazione, emesso dal tribunale di Milano, che un agrigentino quarantasettenne è stato arrestato, nelle ultime ore, dai carabinieri. L’uomo, alcuni anni addietro, venne trovato in possesso – sul suo personal computer – di materiale pornografico: immagini riguardanti minori dei 18 anni.

Nell’inchiesta, l’agrigentino rimase coinvolto mentre si trovava in Lombardia. Per detenzione di materiale pedopornografico è stato processato e condannato. Nelle ultime ore, poi, il provvedimento di carcerazione è arrivato nell’Agrigentino e i militari dell’Arma lo hanno, appunto, eseguito su disposizione del tribunale di Milano.