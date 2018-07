Ultimi appuntamenti col master di scrittura della “Strada degli Scrittori”

Il Master di Scrittura della “Strada degli Scrittori” dedicato alle “Parole della Costituzione” giunge al termine.

L’iniziativa, realizzata dall’associazione “Strada degli Scrittori” con il coordinamento scientifico dell’associazione “Treccani Cultura”, in collaborazione con il Distretto Turistico Regionale “Valle dei Templi” e con il patrocinio della Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, è in svolgimento da una settimana alla Fondazione “Sciascia” di Racalmuto e ha visto il susseguirsi di alcune delle più importanti firme del mondo del giornalismo, della tv e della cultura italiane, come Francesco Merlo, Marcello Sorgi, Marco Damilano, Alessandra Sardoni, Gaetano Savatteri, Salvo Toscano, Roberto Andò, Anna Ottani Cavina, Giuseppina Torregrossa, Michele Guardì, Salvo Ficarra e Valentino Picone.

Domani, colloquieranno con il coordinatore del corso, il giornalista del Corriere della Sera Felice Cavallaro, lo scrittore Matteo Collura, che parlerà del concetto di “Popolo”, la professoressa Rosita Zucaro, borsista di ricerca post-doc sul tema della conciliazione vita-lavoro presso l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia e il direttore generale dell'Istituto della Enciclopedia italiana ed ex ministro Massimo Bray, che terrà nel pomeriggio una lezione sulla parola “Cultura” e concluderà questa seconda edizione del Master.