Mastello messo male, è zuffa tra condomini: interviene la polizia

Zuffa per un mastello, condomini non se le mandano a dire. E’ successo in via Lipari. Degli agrigentini hanno litigato per la posizione del mastello posizionato vicino al balcone. Uno dei condomini ha ricevuto una sedia in testa l’altro che brandiva per intimorire.

La zuffa è finita con lievi graffi per entrambi. Sul posto, per riportare la calma prima e per ricostruire l'accaduto dopo, i poliziotti della sezione "Volanti" della Questura di Agrigento coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino.