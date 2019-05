Mastello distrutto, spunta un cartello: "Adesso chi lo ricompra a mia madre?"

“Avete rotto l’ennesimo cestello dell’umido. Che intenzione avete? Adesso glielo comprate voi un cestello nuovo a mia madre?”.Recita proprio così, il cartello che un agrigentino ha deciso di esporre fuori dalla propria abitazione.

Stanco dei continui e presunti danneggiamenti dei suoi mastelli, ha pensato di “scrivere” ai netturbini della sua zona. Tutto questo, accade nei pressi di San Leone. Il cestello, a dire dell’agrigentino, è stato ancora una volta distrutto. Cosa fare? Invitare i netturbini a farsi carico delle spese.

Un avviso quasi goliardico che di certo non è passato e non passerà inosservato. L’agrigentino, di certo, non l’ha presa bene. Il messaggio è diventato anche un post sui social, parole che si candidano a diventare virali.