Lasciano per strada i mastelli sbagliati, multati 12 negozi

Dodici sanzioni - da 150 euro ciascuna - sono state elevate, dalla polizia municipale, ad altrettanti esercizi commerciali del viale Della Vittoria, di via Atenea e del lungomare Falcone-Borsellino. Ha preso il via anche un altro tipo di controllo: quello sugli esercizi commerciali e sui mastelli che lasciano in esposizione lungo le vie. Anche questa seconda fase è un’operazione per tentare di riportare decoro e ordine in città.

Le multe sono state fatte per aver violato l’ordinanza sindacale numero 33 del 22 febbraio scorso: quella che dispone l’esposizione dei contenitori per la raccolta differenziata. Di fatto, dunque, gli esercizi commerciali non avrebbero osservando il calendario di raccolta che prevede, ogni giorno, l’esposizione diversa di mastelli.