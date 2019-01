Troppi mastelli rotti, il Comune attiverà numero per le segnalazioni

"Abbiamo ricevuto un gran numero di segnalazioni fa parte di utenti che lamentano danni ai mastelli. Chiediamo la collaborazione dei cittadini per conoscere le dimensioni del fenomeno e se questo è concentrato in alcune zone della città".

L'annuncio è stato fatto nei giorni scorsi dall'assessore all'ecologia Nello Hamel, il quale ha spiegato che al fine di ottenere una mappatura del problema sarà istituito uno specifico numero telefonico per ricevere tramitite whatsapp notizie e foto in merito da parte degli agrigentini. Intanto, nelle more del nuovo appalto, si cerca di risolvere i disagi delle utenze non servite dal porta a porta, cioè tutti coloro che abitano in zone a minore densità abitativa ma che pagano, comunque, la tassa.

Lo stesso Hamel avrà nei prossimi giorni incontri ad hoc con i residenti per ascoltare le loro ragioni, per quanto ogni azione concreta non si potrà che rinviare ad una sede successiva, ovvero quando sarà in piedi il nuovo servizio dei rifiuti.