Mastelli svuotati ma marciapiedi invasi dai rifiuti, scoppia la protesta dei cittadini

Mastelli vuoti e marciapiedi sporchi, che così rimangono a causa dell'assenza di spazzamento. I cittadini di Agrigento sembrano ormai inevitabilmente "prigionieri" di alcuni disservizi e problemi connessi ad alcune difficoltà ormai "storiche" del servizio di raccolta differenziata.

Una di queste è certamente il fatto che gli operati ecologici impegnati nel porta a porta non si occupino di raccogliere quanto si trova sui marciapiedi e le strade e, in generale, dove vengono conferiti i mastelli dei cittadini. A terra, tra spazzatura caduta in fase di svuotamento dei mastelli e rifiuti che si possono essere sparsi per una molteplicità di cause (randagi ecc) si trova un po' di tutto. Pattume che rimane lì "nei secoli" - data la quasi totale assenza del servizio di spazzamento - e che, in realtà, il personale dovrebbe occuparsi di recuperare. Il Comune, infatti, ha più volte diffidato le ditte ad operare la raccolta di quanto disperso durante lo svuotamento dei mastelli, l'ultima volta solo la scorsa settimana.

Indicazioni disattese praticamente a ripetizione, a guardare le segnalazioni dei cittadini, con la giustificazione fornita dagli operatori della mancanza di tempo per riuscire a fare tutto entro l'orario previsto dal contratto.