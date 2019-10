Mastelli non svuotati e disservizi: arriva un nuovo numero per le segnalazioni

Disservizi nella raccolta differenziata, arriva un (nuovo) numero whatsapp per segnalare i problemi. L'assessore all'Ecologia Nello Hamel, infatti, informa che a partire da domani, giovedì 17 ottobre, sarà attivato il "servizio di segnalazione delle carenze nella raccolta dei mastelli" che dovrebbe riguardare in particolare segnalazioni "sul mancato svuotamento dei mastelli senza puntuale precisazione delle motivazioni attraverso l'apposizione di un biglietto di avviso o la mancata raccolta dei residui dei rifiuti caduti durante lo svuotamento dei contenitori". La segnalazione potrà essere effettuata con messaggio whatsapp al numero di telefono 3500956371 e, dice l'Ente, sarà riscontrata entro 24 ore. Sarà possibile allegare anche una foto per mostrare il disservizio lamentato.