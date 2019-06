Niente mastelli per la differenziata? Riprende la distribuzione

Raccolta differenziata, riprendere la distribuzione dei mastelli. Con l'avvio della nuova fase del contratto di igiene ambientale si inizia, infatti, anche con l'assegnazione ai cittadini che erano rimasti fuori dai precedenti turni di distribuzione dei contenitori che adesso diverranno indispensabili per il porta a porta.

Infatti, completata la fase di consegna il Comune ha già annunciato che è intenzionato a vietare esplicitamente la possibilità di conferire rifiuti con semplici sacchetti. In questa fase i mastelli dovrebbero andare solamente ai nuovi utenti, o a quelli "scovati" con le attività di accertamento o, ancora, a chi non è riuscito ad ottenerli la scorsa volta. In una seconda istanza si penserà a chi ha subito furti o danneggiamenti ai contenitori.

L'apertura degli sportelli, ospitati presso gli uffici di Fontanelle del Comune, avverrà a partire da martedì o mercoledì della prossima settimana.