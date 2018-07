"Mastelli a pagamento per la differenziata", Comune smentisce la "bufala"

I mastelli per la differenziata non sono a pagamento, ma il loro costo è compreso nella Tari. È la precisazione del sindaco di Campobello di Licata, Gianni Picone, che ha sgombrato il campo da equivoci creati da una bufala che circola in città.

"In merito alle voci che stanno circolando su un presunto pagamento aggiuntivo relativo ai cestelli della raccolta differenziata - afferma il sindaco in un comunicato stampa - con quotazioni che oscillerebbero dai 74 ai 160 euro, è doveroso precisare che il costo dei materiali, comprensivo di cestelli, bidoni cumulativi condominiali, sacchetti biodegradabili, compostiere e tutto quanto necessario all'espletamento del servizio, è già compreso nella Tari. Non ci saranno bollette o voci specifiche relative ai cestelli da pagare".