Cgil, cambio alla segreteria provinciale: si dimette Raso, al suo posto Buscemi

Cambio in "corsa" in casa Cgil. Con un atto inatteso - almeno ai non iscritti - l'attuale segretario provinciale Massimo Raso ha infatti lasciato il ruolo che ricopriva ormai da 7 anni, quando arrivò alla guida del sindacato in seguito alle dimissioni di Mariella Lo Bello, poi candidatasi come primo cittadino ad Agrigento. In realtà il passo indietro di Raso è dovuto al fatto che lo stesso avrebbe compiuto gli otto anni di mandato nel giugno del 2020 (e la regola degli "otto anni" impone una turnazione di incarichi) e che nel frattempo gli sarebbe stato offerto un incarico di prestigio nel sindacato regionale.

Al posto di Raso pare pronto a subentrare Alfonso Buscemi, oggi nella segreteria regionale della Funzione pubblica e già segretario provinciale di categoria.