Maserati senza assicurazione, né revisione: multe e sequestro

Con una preziosissima Maserati, lungo le strade di Agrigento. Autovettura – che si faceva, naturalmente, ammirare a destra e a manca – senza però assicurazione, né revisione. A “pizzicarla”, dopo averla ammirata, sono stati i poliziotti della Stradale di Agrigento che sono coordinati dal vice questore Andrea Morreale. Gli agenti l’hanno vista e ammirata prima e controllata immediatamente dopo nel quartiere del Villaggio Mosè.

E’ apparso incredibile anche ai poliziotti, ma la vettura è risultata essere senza polizza assicurativa e senza nemmeno revisione. Sono scattate – e a raffica – le multe. E naturalmente è scattato anche il sequestro. La costosa Maserati, che è risultata essere di proprietà di un nisseno che lavora all’estero, è stata affidata, dopo le varie contestazioni, al carro attrezzi di una impresa che l’ha presa in custodia. Naturalmente inutili i tentativi di spiegazione e giustificazione da parte del proprietario – un quarantenne – della macchina. I controlli durante tutti questi giorni di festa sono stati, ad opera dei poliziotti della Stradale, capillari e meticolosi e hanno riguardato non soltanto le principali strade statali dell’Agrigentino, ma anche appunto zone come il quartiere commerciale della città dei Templi.