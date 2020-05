Forze dell'ordine e cittadini, numeri da capogiro per "Le mascherine di Vigata"

I gesti di solidarietà nei giorni del Coronavirus non si contano più. Semplici cittadini si sono reinventati dando vita a delle aziende senza scopo di lucro.

L’obiettivo, per la stragrande maggioranza delle volte, è stato quello di realizzare e donare mascherine ai meno fortunati, ma anche a persone che non hanno potuto acquistare i dispositivi di sicurezza.

Una delle aziende più in voga è quella di Porto Empedocle, ovvero “Le mascherine di Vigata”. Un numero corposo di volontari che, senza sosta, ha lavorato durante i giorni dell’emergenza Covid 19. Numeri da capogiro, con il supporto anche dell’Aeop. Veri aiutanti che hanno contribuito alla distribuzione dei dispositivi.

I numeri delle mascherine prodotte dai volontari empedoclini sono importanti ovvero: 6740. I volontari, con i dispositivi da loro prodotti, hanno rifornito le zone di: Piano Lanterna, Grandi Lavori, Lido Azzurro, Ciuccafa, via Roma e centro storico ed altre vie. Il Comune ha incaricato anche i volontari delle "Mascherine di Vigata" per consegnare anche delle mascherine chirurgiche. In tutto, tra i dispositivi realizzati e quelli affidati dal Comune, sono state consegnati quasi ventimila prodotti.

Non solo semplici cittadini, ma anche forze dell’ordine, comunità e chiese: consegne fatte in ogni dove. Snocciolando i numeri troviamo: vigili urbani, guardia di finanza, carabinieri, guardia costiera, polizia e vigili del fuoco. Mascherine per i dipendenti del Comune, ma anche per chiese, comunità e cooperative. In tutto i dispositivi consegnati sono 492. Numeri importanti che hanno fatto esultare gli empedoclini.