Mascherine fatte in casa, il virologo: "Non hanno alcun effetto contro il Coronavirus"

Mascherine fatte in casa con carta forno o altri tessuti, gli esperti frenano gli entusiasmi: non servono a frenare il contagio da Covid-19.

Lo racconta il quotidiano La Sicilia riportando l'intervista ad un virologo agrigentino, il quale, appunto, precisa che queste mascherine hanno soltanto un effetto "placebo": servono cioè a farci stare più tranquilli psicologicamente, ma non hanno efficacia effettiva al contenimento del virus, non essendo presenti tutti dovuti materiali filtranti che possono, invece, concretamente evitare il passaggio del pericoloso Coronavirus. Il pericolo è tra l'altro duplice, perché le persone, convinte di avere comunque un presidio a tutelarle, magari sono meno attente alle linee guida oggi certe contro il contagio.

Il discorso va, comunque, ampliato anche a quelle mascherine in fase di realizzazione sempre in modo "domestico" ma magari con l'uso di materiali che dovrebbero avere un miglior effetto filtrante. Anche in quel caso questi presidi non sono sicuri al 100%, e, soprattutto, essendo privi delle dovute certificazioni non possono in alcun modo essere ceduti e commercializzati.

