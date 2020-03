Mascherine fai da te anche in ospedale? Il Ministero: "Non per il personale sanitario"

Mancano le mascherine anche in ospedale, via ai sistemi "fai da te": ma quali pericoli si celano dietro questa prassi? A porre alcuni interrogativi è il quotidiano La Sicilia in edicola oggi, il quale racconta come anche in alcuni reparti degli ospedali agrigentini il personale, in assenza di strumenti di protezione individuale (come noto, i presidi sono ancora bloccati all'estero) si stia iniziando ad attrezzare con soluzioni assolutamente artigianali: mascherine realizzate da sarti e tappezieri senza alcun bollino di certificazione.

Una prassi che, come riporta il quotidiano, non è consentito dal Ministero della Salute, il quale, nel permettere comunque l'utilizzo di "mascherine filtranti che non si configurano come dispositivi medici", precisa che "tali mascherine non possono essere usate durante il servizio degli operatori sanitari".

Questo ovviamente perché il personale sanitario è proprio malgrado particolarmente esposto al rischio di contagio e può diventare, esso stesso, veicolo di diffusione del Coronavirus.