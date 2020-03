Coronavirus, è caccia aperta alle mascherine: "ripulite" anche le ferramenta

"Le mascherine? Sono finite ormai da un paio di settimane, e anche i guanti di lattice si stanno esaurendo". Dopo che nelle scorse settimane in molti avevano preso d'assalto le farmacie per procurarsi amuchina e mascherine, adesso anche le ferramenta e i negozi di materiale edile iniziano a non avere più prodotti utilizzabili anche per ridurre il rischio di contagio da Covid-19.

Dagli scaffali, anche della grande distribuzione, è scomparso ogni tipo di mascherina, non solo quelle con certificazioni ffp2 e ffp3 (che filtrano tra l'ottanta e il novanta per cento dell'aria in entrata) ma anche quelle più semplici in tessuto, che in realtà hanno un'efficacia contro il "Coronavirus" praticamente nulla.

Il prossimo carico di mascherine potrebbe arrivare, almeno in alcune attività, solo a maggio: del resto sugli stessi siti on line delle case produttrici i presidi risultano esauriti e non è chiaro quando potranno essere messi nuovamente in vendita.

"Da noi - racconta un commerciante - sono venuti a fare scorta anche medici, infermieri e personale sanitario in generale, i quali lamentavano in una prima fase di non essere stati muniti degli strumenti necessari".

A scarseggiare, adesso, iniziano ad essere i guanti di lattice, che tutti gli addetti alla vendita e al maneggio di denaro hanno iniziato ad utilizzare in modo sistematico.