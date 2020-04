Maschera da sub modificata diventa un respiratore: la Geonautics la dona all'ospedale di Agrigento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

É stata ultimata e donata all’ospedale di Agrigento una maschera full face Easybreath prodotta da Decathlon, opportunamente modificata per la ventilazione assistita. A farlo la ditta Geonautics-srl, azienda Agrigentina, che si occupa di rilievi marini in tutto il bacino del Mediterraneo. “Le valvole - racconta Pietro Cefali tecnico di Geonautics - sono state realizzate mediante l’impiego di una stampante 3d sul prototipo progettato da Isinnova e reso più resistente con apposite modifiche”. Tale componente riuscirebbe a trasformare la maschera da snorkeling in vero e proprio respiratore che dunque aiuterebbe i malati di COVID-19 che non hanno necessità di intubazione. Chiaramente si tratta di una, se pur valida, alternativa che verrebbe impiegata in caso di eventuale carenza di apparecchiature ospedaliere specifiche. Al momento è stata consegnata una maschera ma la ditta è pronta a consegnarne anche una seconda