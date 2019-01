Martello contro Salvini: "Necessario rimuovere le carrette del mare"

Il sindaco di Lampedusa e Linosa Salvatore Martello va, ancora una volta, a testa bassa contro il Governo "giallo-verde". Occasione dello scontro, il relitto di una "carretta del mare" abbandonata nel porto della città che oggi, secondo il primo cittadino, rischia di inquinare in modo grave il mare lampedusano.

"Nelle scorse settimane - spiega il sindaco sui social - avevo scritto al ministro degli Interni Matteo Salvini ed al ministro dell'Ambiente Sergio Costa segnalando il rischio di inquinamento ambientale dovuto al possibile affondamento, ma a quella lettera non ho mai avuto risposta. In questi giorni l'imbarcazione si è pericolosamente inclinata, potrebbe affondare da un momento altro. È una situazione assurda - continua Martello -, dato che da tempo chiediamo nuove regole per gestire le imbarcazioni sequestrate, che invece vengono lasciate morire nel nostro porto. Se non avremo risposta dai ministeri, interverremo ugualmente facendola rimuovere e demolire: non assisteremo all'inquinamento del nostro mare restando con le mani in mano".