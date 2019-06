Ubriaco prima infastidisce i passanti e poi sviene: allontanato e sanzionato

Prima ha, a ripetizione, infastidito tutti i passanti di piazza Aldo Moro e piazzale Rosselli. Poi, ubriaco fradicio, è finito sul selciato, privo di sensi. Ha 40 anni il marocchino che è stato soccorso, lunedì sera, da un’autoambulanza del 118 in piazza Vittorio Emanuele. L’uomo, da anni residente ad Agrigento, è stato portato al pronto soccorso dove i medici lo hanno stabilizzato. Dell’accaduto si sono occupati i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento che hanno identificato l’immigrato e lo hanno sanzionato per ubriachezza molesta. Quello che prima era un reato è stato, infatti, depenalizzato.

Al nordafricano, gli agenti della sezione Volanti hanno anche notificato un ordine di allontanamento da quelle zone dove ha infastidito, anche maldestramente, i passanti. Per 48 ore non potrà più, dunque, avvicinarsi a piazza Aldo Moro, a piazzale Rosselli e a piazza Vittorio Emanuele. Non è escluso, naturalmente, che tale divieto possa anche venire prorogato. Qualora i poliziotti, o comunque, le forze dell’ordine lo dovessero trovare laddove non dovrebbe più mettere piede, il quarantenne marocchino rischia una denuncia alla Procura della Repubblica di Agrigento.