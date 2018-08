Doveva lasciare la penisola, scovato immigrato irregolare: denunciato

E’ stato fermato e controllato dai poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento. Una verifica di rito anche a carico di tutti gli extracomunitari presenti in città. Ed è bastato inserire quel nominativo sul terminale per avere la certezza che quel trentaduenne marocchino non avrebbe dovuto stare in Italia. A suo carico c’era, infatti, un ordine di espulsione del questore.

I poliziotti della sezione “Volanti” – coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino – hanno, dunque, denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento l’immigrato. Il marocchino trentaduenne dovrà adesso rispondere dell’ipotesi di reato di inottemperanza all’ordine di espulsione del questore.