Mario Cipollini per le strade di Sciacca, l'ex campione in sella insieme a Rocco Forte

Mario Cipollini avvistato per le strade dell’Agrigentino. L’ex campione, di certo, non è passato inosservato. In sella alla sua bici, Cipollini, ha percorso le strade che portano a Ribera e Sciacca.

Il 52enne toscano, che in questi giorni sta alloggiando al “Verdura golf Resort”, si è anche concesso dei selfie con i suoi estimatori. Il toscano e campione di ciclismo ha anche pubblicato qualche scatto sui suoi principali canali social.

Non solo relax al rinomato hotel di Sciacca, Cipollini insieme ad altri colleghi sta dando vita ad una importante Academy di ciclismo. A pedale per le strade dell’Agrigentino, Max Lelli ed anche il patron Rocco Forte.