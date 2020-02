"Pinocchio" con Benigni, Maricetta Lombardo candidata al David di Donatello

L'agrigentina Maricetta Lombardo è nuovamente candidata al Dadiv di Donatello, per l'anno 2020, per il film "Pinocchio" di Matteo Garrone. La selezione è stata fatta fra le pellicole uscite dal primo gennaio e il 31 dicembre del 2019. A votare, per scegliere chi candidare al prestigioso premio, è stata la giuria dell'accademia.

Fra i candidati al David di Donatello 2020 la prima donna tecnico del suono del cinema italiano: l'agrigentina Maricetta Lombardo che ha già vinto due "David". Dopo Gomorra e Dogman continua la collaborazione fortunata con Matteo Garrone: l’agrigentina ha fatto parte, infatti, anche del cast tecnico di "Pinocchio" con Roberto Benigni. Per il "miglior suono" sono candidati anche i professionisti che hanno fatto parte dei cast dei film "5 è il numero perfetto", "Il primo re", "Il traditore" e "Martin Eden.