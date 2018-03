L'ispettore Maria Volpe ospite ancora una volta al Quirinale

Per il secondo anno consecutivo l’ispettore capo Maria Volpe, sarà ospite al palazzo del Quirinale. In occasione della celebrazione della “Giornata Internazionale della Donna”, la poliziotta in in servizio presso la Divisione Polizia Anticrimine sarà ancora una volta ospite di Sergio Mattarella.

Maria Volpe donerà al presidente della Repubblica un crest della Questura di Agrigento.