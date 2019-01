Terremoto del Belice, Maria Grazia Cucinotta: "E' una ferita ancora aperta"

Anche Maria Grazia Cucinotta si schiera dalla parte dei "terremotati" del Belice. L’attrice siciliana ha dedicato un post alle 200 famiglie che vivono ancora in emergenza. Sono passati 51anni da quel terremoto e Santa Margherita di Belice lotta ancora per i propri diritti.

"A 51 anni dal terremoto, una ferita ancora aperta. Il Belice – dice l’attrice - continua ad essere dimenticato. A Santa Margherita di Belice circa 200 famiglie vivono ancora senza opere di urbanizzazione e in attesa di abitazioni. Per questo il Consiglio comunale si riunirà a Roma in piazza Montecitorio domani dalle 10.30. È giunta l'ora di lottare con forza e tenacia per vedere riconosciuti dopo oltre mezzo secolo i nostri diritti negati”. A volere intervenire a ringraziamento del post ufficiale, è stato il sindaco di Santa Margherita Belice Franco Valenti: "E' una siciliana vera". Oggi il Consiglio comunale si si riunirà a Roma in piazza Montecitorio per chiedere che questa vergognosa pagina della storia siciliana si possa chiudere al più presto.