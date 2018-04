Corte dei Conti, Maria Aronica nuovo pg della sezione Appello

Maria Aronica è stata nominata titolare dell'ufficio di Procura generale, presso la sezione giurisdizionale d'Appello della Corte dei Conti, per la Regione Siciliana. Sorella dell'attore Gaetano Aronica, il nuovo procuratore, subentrato a Pino Zingale, ha iniziato la carriera giovanissima. Dopo aver frequentato il liceo "Empedocle", si è laureata in giurisprudenza a 22 anni con la votazione di 110 e lode. Quindi il trasferimento a Milano, come ispettrice postale e, nel 1995, il superamento del concorso di magistrato della Corte dei Conti.